"Боремся за возможность существовать": истории резервистов ЦАХАЛа о миссии на границе с Ливаном

Трое резервистов Армии обороны Израиля, выполняющих миссию на границе с Ливаном, рассказали о первых днях войны, как были призваны в армию и за что воюют.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Первые дни войны в Израиле – истории призванных резервистов

Когда террористы ХАМАС начали атаку на израильские общины и военные базы утром 7 октября, Джоша, 39-летнего отца двоих детей, разбудил телефонный звонок с сообщением о ракетной атаке из Сектора Газа. Мужчина, проживающий на Голланских высотах, не ожидал ничего драматического, поэтому выполз с кровати и направился на север, оставив дома жену и детей. Джош добрался до кибуца Одем, где он работает генеральным менеджером, и убедился, что община была готова к любым чрезвычайным ситуациям.

Когда Джош, также капитан резерва и командующий танковой ротой, вернулся домой, то получил звонок с приказом явиться на базу его бригады. Масштабы катастрофы были еще не совсем ясны, поэтому Джош и другие командиры рот не знали, призовут ли их части. К 16:30 бригада уже была мобилизована и начала обсуждать задачи, которые она может получить.

29-летний Дрор, учитель 12-го класса религиозной школы для мальчиков, 7 октября вместе со своей женой и дочерью находились в кибуце Хиспин на Голланских высотах, где праздновали Симхат Тора. Новости о нападении боевиков в религиозной общине появлялись редко, но Дрор заметил, что резервистов медленно призвали в течение дня.

Дрор знал, что возле Газы происходят столкновения, но не ожидал, что и его призовут. Когда выходные закончились и мужчина прочитал о масштабной атаке ХАМАС, то знал, что приказ поступит. Они с женой быстро собрали вещи, а затем направились домой.

"Не было ни одного вопроса, что я должен делать. Это тоже было понятно моей жене. Она собрала вещи, чтобы поехать к родителям", – рассказал Дрор.

Он прибыл на базу в ночь на 8 октября и присоединился к трем другим членам своего экипажа, которые готовили свой танк.

Утром 8 октября Джош получил миссию и сектор своей команды. Они будут находиться на границе с Ливаном, чтобы убедиться, что Хезболла не сможет устроить такую же атаку, как ХАМАС днем ранее.

Граница Израиля с Ливаном / Фото: Associated Press

Задачи резервистов на границе с Ливаном

Через три недели, 29 октября, в болотистом поле, окруженном лесами и крутыми холмами Верхней Галилеи, команда Джоша вертелась среди своих танков. Перед импровизированным лагерем стояла шеренга БТРов. Для спания резервисты установили разноцветные гражданские палатки.

Когда команда Джоша прибыла на ливанскую границу на следующий день после резни, он был сосредоточен на трех главных задачах. Одна из них – "готовиться к моменту истины, если нам придется пересечь границу с Ливаном и воевать".

Ройи, 27-летний аспирант нейробиологии Еврейского университета, командующий одним из танков Merkava 3, сосредоточен на трех мужчинах в башне с ним.

"Я должен убедиться, что экипаж готов. Психически – тоже. Я разговариваю с ними, убеждаюсь, что все имеют одинаковые мысли. Я убедился, что мы готовы к тем миссиям, которых мы ожидаем, и к тем, которые мы не делаем", – рассказал Ройи.

Израильские солдаты большую часть своего дня проводят, тренируясь и восстанавливая свои знания. Пока они готовятся к возможности наступления на Ливан, стараются не погружаться в шок, который испытал Израиль 7 октября.

"В тот момент, когда мне позвонили по телефону, и я знаю о многих других, вы входите в режим, сосредоточенный на миссии. У вас туннельное зрение, чтобы делать то, что вы должны делать", – рассказал Джош.

По словам солдата, он даже не просматривал списки погибших во время терактов ХАМАС: "Я переживаю, что это повлияет на меня".

"Я могу думать об этих вещах и анализировать их на более позднем этапе. В повседневной жизни я больше сосредоточен на подготовке к ожидаемым от нас миссиям", — сказал Ройи.

"Никого не заставляли быть здесь"

Хотя резервисты на годы старше солдат срочной службы, которые тренируются каждый день, они пользуются другими преимуществами.

"Дело в том, что все добровольно были здесь, никого не заставляли быть здесь. Мы также более зрелые, у нас большая ответственность. Я оставил дома жену, дочь, родителей, братьев и сестер и студентов, и вы лучше понимаете масштаб миссии. Вы понимаете, за что вы здесь сражаетесь", – рассказал Дрор.

"Здесь есть граждане с разными мировоззренческими и политическими взглядами, и мы принимаем их, и они принимают нас. Очень понятно, что мы одна нация, даже если враг думал, что может воспользоваться этой ситуацией; он совсем не правильно это воспринял. Нам понадобилось мгновение, чтобы вспомнить, кто мы и что мы, но это произошло очень быстро", – рассказал Дрор.

"Мы боремся за свою возможность существовать"

Защищая города на северной границе Израиля, резервисты уверены в справедливости своего дела.

"Мы боремся за свою возможность существовать, я думаю, это понятно. Это не какая-то израильская агрессия. Это наше право быть здесь. Мы сталкиваемся с врагами, которые не хотят нас здесь и готовы сделать все, чтобы нас не было. Мы сделаем все, чтобы убедиться, что мы и дальше будем здесь", – рассказал Джош.

Израильский резервист Джош на границе с Ливаном/Фото: Times of Israel

Как утверждает Дрор, борьба с ХАМАСом – часть миссии еврейского народа для того, чтобы принести больше добра в мир.

"Здесь есть люди, которые в гражданской жизни являются педагогами, терапевтами, техниками; каждый привлечен к тому, чтобы двигать мир вперед и творить добро в мире. И мы были призваны творить добро другим способом. Никто сюда не пришел убивать и уничтожать, мы не такие, но именно сейчас то добро, которое должно появиться — это то, что мы сейчас делаем", — рассказал Дрор.

"Мы пришли творить добро, а природа добра состоит в том, чтобы победить зло", – добавил он.

Напомним, в ночь на 31 октября Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители нанесли удары по инфраструктуре Хезболлы в Ливане.

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