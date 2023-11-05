России приготовиться: ВСУ готовят "сюрприз"

В ВСУ считают, что атаки БПЛА нанесут врагу "немало проблем".
Украина готовится в зимний период наносить масштабные атаки по территории РФ и оккупированного Крыма дронами-камикадзе.
Об этом заявил бригадный генерал Сергей Баранов, говорится в статье Independent.
По его словам, атаки ВСУ на Россию будут производиться в ближайшие месяцы. Он уточнил, что под ударом окажется много территорий страны-агрессорки, а также оккупированный украинский полуостров.
Баранов считает, что такие атаки нанесут врагу "немало проблем".
Целью ударов является закрепить значительные успехи последних недель, когда были поражены многие важнейшие военные объекты в оккупированном Крыму и городах РФ.
Напомним, в результате ракетного удара по Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов ВСУ.
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