России приготовиться: ВСУ готовят "сюрприз"

В ВСУ считают, что атаки БПЛА нанесут врагу "немало проблем".

Украина готовится в зимний период наносить масштабные атаки по территории РФ и оккупированного Крыма дронами-камикадзе.

Об этом заявил бригадный генерал Сергей Баранов, говорится в статье Independent.

По его словам, атаки ВСУ на Россию будут производиться в ближайшие месяцы. Он уточнил, что под ударом окажется много территорий страны-агрессорки, а также оккупированный украинский полуостров.

Баранов считает, что такие атаки нанесут врагу "немало проблем".

Целью ударов является закрепить значительные успехи последних недель, когда были поражены многие важнейшие военные объекты в оккупированном Крыму и городах РФ.

Напомним, в результате ракетного удара по Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов ВСУ.

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