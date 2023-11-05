Росії приготуватися: ЗСУ готують "сюрприз"

У ЗСУ вважають, що атаки БПЛА завдадуть ворогу "чимало проблем".
Україна готується у зимовий період завдавати масштабних атак по території РФ та окупованого Криму дронами-камікадзе.
Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, йдеться у статті Independent.
За його словами, атаки ЗСУ на Росію здійснюватимуться у найближчі місяці. Він уточнив, що під ударом опиниться багатоо територій країни-агресорки, а також окупований український півострів.
Баранов вважає, що такі атаки завдадуть ворогу "чимало проблем".
Метою ударів є закріпити значні успіхи останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об'єктів в окупованому Криму та містах РФ.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запорізькій області загинув один з найкращих артилеристів ЗСУ.
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