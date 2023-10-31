Отец похищенной ХАМАСом Шани Лук рассказал, как террористы на самом деле убили ее дочь

По словам отца, 7 октября Шани и ее друзья пытались скрыться от резни на своей машине.

Отец похищенного боевиками ХАМАС Шани Лук опроверг заявление президента Израиля, что террористы обезглавили его. По словам отца, она была убита во время фестиваля.

Об этом пишет Daily Mail.

Ниссим Лук сказал, что его 22-летняя дочь танцевала со своими друзьями на электронном фестивале Nova у кибуца Рейм 7 октября, когда боевики ХАМАСа начали стрелять во всех, кого видели. Шани и ее друзья пытались убежать от резни на своей машине, но через десять минут их встретили выстрелившие в автомобиль вооруженные террористы ХАМАС, убив его дочь мгновенно.

Более трех недель семья Шани ждала новость о том, что их дочь пережила атаку ХАМАС и может быть уволена террористами. Однако 30 октября жидкостям сообщили о ее смерти.

Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил смерть девушки и рассказал, что террористы обезглавили Шани.

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