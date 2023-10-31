США – против прекращения огня Израиля в Секторе Газа

Кирби заявил – Штаты не верят, что прекращение огня сейчас является правильным ответом.

США не поддерживают нынешние призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

Об этом заявил спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает AFP.

Как сообщил Кирби, Соединенные Штаты не считают, что прекращение Израилем огня было бы правильным ответом.

"Мы не верим, что прекращение огня сейчас является правильным ответом. На данный момент мы не поддерживаем прекращение огня", – сказал представитель Белого дома.

Гуманитарная помощь для Газы

В то же время он отметил, что следует рассмотреть гуманитарные паузы для доставки помощи в Сектор Газа. Как сказал Кирби, США убеждены, что количество грузовиков с гуманитарной помощью для Газы, попадающих через КПП Рафах с Египтом, будет увеличено.

"На этом первом этапе, о котором мы говорили с израильтянами, мы пытаемся поднять это количество примерно до 100 в день", – уточнил представитель Совета нацбезопасности США.

Сообщается, что накануне КПП пересекли около 45 грузовиков с гуманитарной помощью.

Призывы к прекращению огня Израилем

Напомним, в Агентстве ООН по делам палестинских беженцев заявили, что "немедленное прекращение огня стало вопросом жизни и смерти для миллионов".

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство не согласится на прекращение огня, назвав нынешние события "поворотным моментом".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Израиль отвергает идеи прекращения огня. Истребители уже атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане"

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