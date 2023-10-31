США – проти припинення вогню Ізраїлю в Секторі Гази

Кірбі заявив – Штати не вірять, що припинення вогню зараз є правильною відповіддю.

США не підтримують нинішні заклики до припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАC.

Про це заявив речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє AFP.

Як повідомив Кірбі, Сполучені Штати не вважають, що припинення Ізраїлем вогню було б правильною відповіддю.

"Ми не віримо, що припинення вогню зараз є правильною відповіддю. На цей момент ми не підтримуємо припинення вогню", – сказав представник Білого дому.

Гуманітарна допомога для Гази

Водночас він зазначив, що слід розглянути гуманітарні паузи для доставки допомоги до Сектора Гази. Як сказав Кірбі, США переконані, що кількість вантажівок із гуманітарною допомогою для Гази, які потрапляють через КПП Рафах з Єгиптом, буде збільшено.

"На цьому першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми намагаємося підняти цю кількість приблизно до 100 на день", – уточнив речник Ради нацбезпеки США.

Повідомляється, що напередодні КПП перетнули близько 45 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Заклики до припинення вогню Ізраїлем

Нагадаємо, в Агентстві ООН у справах палестинських біженців заявили, що "негайне припинення вогню стало питанням життя і смерті для мільйонів".

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його держава не погодиться на припинення вогню, назвавши нинішні події "поворотним моментом".

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