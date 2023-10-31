"Оце Путін накоїв справ": росіяни почали жахатись втрат на війні

За словами експерта, хід війни може змінитись, якщо втрати ворога становитимуть 20 тисяч особового складу щомісяця.

Сьогодні втрати росіян становлять 300 тисяч особового складу — про це в своєму ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

Як відомо, про втрати росіян в кількості 100 тисяч Генштаб ЗСУ повідомляв в грудні 2022 року, про втрати окупантів в кількості 200 тисяч українські військові звітували в травні цього року.

Вчора ввечері в соцмережах деякі україінці шуткували, мовляв, станом на вечір 30 жовтня 300-тисячний ювілейний росіянин поки ще вештається окопами. В той же час експерти кажуть, що для ворога навіть 300 тисяч втрат не є стримуючим фактором.

Яка саме кількість знищених ворогів може суттєво вплинути на хід війни — про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У нас зараз активізувались дії на східному фронті. Багато чого залежить від того, наскільки активно ми будемо знищувати ворога. Це легко казати, але важко зробити. Ми просто зобов’язані, нам життєво важливо вийти на необхідні показники по знищенню ворога. Ці показники повинні перевищувати 20 тис. особового складу ворога щомісяця", - каже експерт.

За словами Коваленка, 20 тисяч — це саме та кількість окупантів, мобілізацію яких Росія може собі зараз дозволити.

"Якщо втрати окупантів в Україні щомісяця будуть перевищувати 20 тисяч, то ми значно змінимо баланс між масштабами їхньої мобілізації та компенсацією втрат. Цей показник буде впливати на багато інших факторів", — уточнив він.

Та додав: "Останнього разу ми знищували більше 20 тисяч російських окупантів в червні, коли розпочинався наш наступ. Після цього показники пішли на спад, тому що бойові дії увійшли в позиційну оборону. Зараз, коли росіяни пішли в наступ, вони почнуть втрачати набагато більше".

Росіяни кажуть, що не розуміють за кого гинуть

В той же час самі росіяни в соцмережах під постами про загибель російських окупантів все частіше залишають коментарі, зміст яких суттєво відрізняється від риторики лютого 2022 року.

Вони жаліються, що "гине їхній найкращий генофонд" та "гине невідомо за що і кого".

"Как жалко ребят. Да прекратили бы уже эту войну", — написала під нещодавним постом про загибель окупанта одна з дописувачок.

В той же час інший з дописувачів на ім’я Артур Боголюбов написав наступне: "Вот это Путин натворил делов".

А ще одна з дописувачів, Наталья відверто написала: "Зачем только туда идут, не понятно".

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