Віктор Хоренко: що відомо про командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (фото)

Генерал-майор Збройних сил України Віктор Хоренко понад рік очолює Сили спеціальних операцій. Раніше він уже працював у ССО, потім перейшов до Головного управління розвідки, де очолював спецпідрозділ. Однак знову повернувся до ССО.

У інтерв'ю ТСН Хоренко пояснив свої переміщення.

"Моя мета – працювати з найкращими. У ті часи, це було доволі давно, чому я переходив з ССО в ГУР, потім у зворотньому напрямку. Сталося так, що на той час у нас не було повноцінних військових дій на нашій території, і підрозділи управління розвідки виконували завдання не тільки на території нашої країни, вони виконували ці завдання й на інших континентах. Тому я переходив, тому що не хотів сидіти чогось чекати, я хотів працювати. Життя – це рух. І тому задача – це екстрим. Мені це подобалося і подобається до цих пір. Тому я переходив працювати в підрозділи, які на той час працюють по-бойовому", – розповів Хоренко.

За його словами, починаючи від 2014-го року підрозділи ГУР та ССО неодноразово пересікалися на лінії бойового зіткнення та багато працювали пліч о пліч. У певний момент Хоренко повернувся туди, де починав працювати.

Очільник ССО розповів, що брав пряму участь в операції в Кабулі, однак утримався від деталей.

"Все, що відбувалося в ГУРі, хай залишається в ГУРі", – сказав Хоренко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

Читайте також: