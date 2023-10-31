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Втрати росіян у війні проти України перевищили 300 тисяч осіб

Втрати росіян у війні проти України перевищили 300 тисяч осіб

Окупанти зазнають втрат / Фото: Associated Press

За останню добу ЗСУ на фронті ліквідували 870 росіян.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 31 жовтня становлять понад 300 810 окупантів.
За минулу добу українські військові ліквідували ще 870 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків - 5211 (+21) 
  • бойових броньованих машин - 9804 (+29) 
  • артилерійських систем - 7227 (+25) 
  • РСЗВ - 844 (+10) 
  • засобів ППО - 562 (+3) 
  • літаків - 321 
  • гелікоптерів - 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21)
  • крилатих ракет - 1546 (+2)
  • кораблів та катерів - 20 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35) 
  • спеціальної техніки - 1016 (+2)

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що росіяни зазнали під Авдіївкою найбільших втрат за 2023 рік.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.

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