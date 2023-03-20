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У Авдіївці може повторитися "бахмутський сценарій" – британська розвідка

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Час на прочитання
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У Авдіївці може повторитися "бахмутський сценарій" – британська розвідка

Фото: фото: Наталя Нагорна

Британська розвідка попередила, що ситуація в Авдіївці на Донеччині розгортається за сценарієм Бахмута.

Росія досягла певних успіхів у "повзучому" наступі на Авдіївку на Донеччині та намагається оточити український військових у місті. 

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.  

Як пише розвідка,за  останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тій, що під Бахмутом.

Там стверджують, що операцію здебільшого здійснили найманці так званого 1-го армійського корпусу "ДНР", які добре знають місцевість. Британці припускають, що розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу буде розглядатися як ключова місцевість у ході битви.

"Тактично ситуація подібна до тієї, що у Бахмуті. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення", - повідомляє Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Проте важливими для російських військ також залишаються міста Авдіївка та Вугледар. Так, Авдіївку окупанти намагаються взяти у "кільце", а натомість біля Вугледара спадає активність противника.

У Збройних силах України найближчим часом прогнозують продовження наступальних дій росії у районі Авдіївки та Мар’їнки.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2689
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