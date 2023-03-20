В Авдеевке может повториться "бахмутский сценарий" – британская разведка

Британская разведка предупредила, что ситуация в Авдеевке Донецкой области разворачивается по сценарию Бахмута.

Россия добилась определенных успехов в "ползучем" наступлении на Авдеевку Донецкой области и пытается окружить украинский военных в городе.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Как пишет разведка, за последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, к северу от Донецка, удерживаемого Украиной. Вокруг города складывается ситуация, аналогичная той, что под Бахмутом.

Там утверждают, что операцию в основном провели наемники так называемого 1-го армейского корпуса "ДНР", хорошо знающие местность. Британцы предполагают, что разветвленный комплекс Авдеевского коксохимического завода будет рассматриваться как ключевая местность в ходе сражения.

"Тактично ситуация похожа на ту, что в Бахмуте. Украинские войска продолжают организованную оборону, но их линии поставки находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению", — сообщает Минобороны Британии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Однако важными для российских войск также остаются города Авдеевка и Угледар. Так, Авдеевку оккупанты пытаются взять в "кольцо", а возле Угледара падает активность противника.

В Вооруженных силах Украины в ближайшее время прогнозируют продолжение наступательных действий России в районе Авдеевки и Марьинки.

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