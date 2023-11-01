Міністерство оборони розробило концепцію реформи ТЦК: що саме змінять

Стало відомо про ключові зміни в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Міністерство оборони розробило концепцію реформи ТЦК.

Про це пише Forbes із посиланням на колишнього топпосадовця Міноборони.

За інформацією джерела, міністерство найняло бізнес-аналітиків у червні 2023 року, ще до скандалу з одеським військкомом. Фахівці мали створити концепцію реформи.

"Паралельно з ідеєю прийшла Мінцифри, яка хотіла розвʼязати свою задачу з мобілізацією операторів дронів для проєкту "Армія дронів", – повіомив ексчиновник.

Концепція реформи ТЦК передбачає зміни в способі обліку військовозобов’язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призові за мобілізацією та ще чотирьох складових.

Критерії оцінки:

захист прав і свобод у процесі мобілізації,

справедливість,

якість,

кількість та протидія корупції.

Зі зміною команди реформа тривала, сказав співробітник Міноборони на правах анонімності, який ознайомлений із темою, але не уповноважений коментувати її публічно.

У концепції реформи перераховуються проблеми із попереднім відбором військових – ручна обробка даних і формальні критерії.

Автори пропонують автоматизувати відбір та створити систему рекрутингу. Останнє передбачає вебпортал з вакансіями та цивільні рекрутингові агенції з підбору.

"Смарт-мобілізація, яку заявив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів-дронів", – сказав колишній топпосадовець із Міноборони.

Він додав, що реформа, яку веде Міноборони, "набагато комплексніша і ширша".

"Просто Міноборони гірше бігає з презентаціями", – додав він.

Раніше Мінцифри заявило, що працює над пілотним проєктом смарт-мобілізації – пілотним проєктом, який передбачає можливість військовозобов’язаного, який вступатиме до Сил безпеки і оборони обрати спеціальність, за якою він може доєднатися до лав армії.

Нагадаємо, скандальний ексвійськком Одеської області Євген Борисов, який наразі перебуває в СІЗО збирається доводити в апеляційному суді безпідставність свого арешту та вийти з-під варти.

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