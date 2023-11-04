Росія вигадала фейк про вступ українських військових у ряди ЦАХАЛ

Російська пропаганда поширює рекламу на платформі YouTube у якій показується, що нібито військовий ЦАХАЛ закликає українців приєднуватись до ізраїльтян, щоб. Воювати проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД повідомляють, що даний ролик являється фейком, щоб зірвати проведення мобілізації в Україні.

Повідомляється що відео активно поширюють проросійські Telegram-канали. Сам ролик був вкрадений росіянами з офіційного акаунта армії оборони Ізраїлю, однак на нього наклали несправжні субтитри з українським озвученням.

В оригінальному ролику військовий ЦАХАЛ на івриті розповідає про номери телефонів, за якими можна отримати допомогу.

"Завдяки поширенню таких фейків росіяни прагнуть змістити акцент з війни в Україні на війну на Близькому Сході, а також зірвати мобілізацію в Україні", — зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби РФ підготували чергову інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

Крім того, ми раніше інформували, що російські пропагандистські видання і телеграм-канали поширюють фейк, що нібито бойовики ХАМАС воюють проти ізраїльської армії зброєю з України.

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