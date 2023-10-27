Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
606
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

РФ продовжує поширювати ІПСО.

Спецслужби РФ підготували чергову інформаційну атаку. Цього разу проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це інформує Головне управління розвідки України.

Зазначається, що російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим "технологам" нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході.

"У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова", - мовиться у повідомленні.

Основі фейкові тези з кремлівської методички:

  • "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС"
  • "Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю";
  • "Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю";
  • "Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".

У ГУР наголошують, що мета ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів. 

Додамо, російські військові намагаються створити винищувачі на аеродромі в окупованому Криму малюнками.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
606
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація