Спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова

РФ продовжує поширювати ІПСО.
Спецслужби РФ підготували чергову інформаційну атаку. Цього разу проти міністра оборони України Рустема Умєрова.
Про це інформує Головне управління розвідки України.
Зазначається, що російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим "технологам" нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході.
"У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова", - мовиться у повідомленні.
Основі фейкові тези з кремлівської методички:
- "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС"
- "Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю";
- "Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю";
- "Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".
У ГУР наголошують, що мета ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів.
Додамо, російські військові намагаються створити винищувачі на аеродромі в окупованому Криму малюнками.
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