Умєров обговорив з міністром оборони Данії F-16 для України

Міністр оборони України Рустем Умєров та його колега із Данії Троельс Лунда Поульсен обговорили у Києві процес пришвидшення передавання Україні винищувачів F-16.

Про це Умєров повідомив у Facebook.

"Дякую міністру оборони Королівства Данія Троельсу Лунду Поульсену за плідні та конструктивні переговори і відверту бесіду у Києві. Ключове питання: пришвидшення передачі Україні винищувачів F-16", - написав він.

Також міністри обговорили питання розмінування звільнених територій, фахову підготовку українських військовослужбовців, співпрацю щодо впровадження ІТ в українському війську, надання додаткової допомоги.

Умєров наголосив, що Данія – одна з країн, яка очолює зусилля міжнародної коаліції з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і постачання F-16 в Україну.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба дав оптимістичний прогноз щодо винищувачів F-16.

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