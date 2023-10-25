Умеров обсудил с министром обороны Дании F-16 для Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Дании Троэльс Лунда Поульсен обсудили в Киеве процесс ускорения передачи Украине истребителей F-16.

Об этом Умеров сообщил в Facebook.

"Благодарю министра обороны Королевства Дания Троэльса Лунду Поульсена за плодотворные и конструктивные переговоры и откровенную беседу в Киеве. Ключевой вопрос: ускорение передачи Украине истребителей F-16", — написал он.

Также министры обсудили вопросы разминирования освобожденных территорий, профессиональную подготовку украинских военнослужащих, сотрудничество по внедрению ИТ в украинской армии, предоставление дополнительной помощи.

Умеров подчеркнул, что Дания – одна из стран, возглавляющая усилия международной коалиции по подготовке пилотов и вспомогательного персонала, обслуживанию самолетов и поставкам F-16 в Украину.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал оптимистический прогноз по истребителям F-16.

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