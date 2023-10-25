Подоляк сделал заявление об освобождении Крыма военным путем

Деоккупация Крыма стала реалистичной, а не эфемерным явлением – как это было раньше. Более того — уже достигнуты положительные продвижения в этом вопросе.

Об этом в эфире FREEДОМ высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сегодня деоккупация Крыма вполне реалистичная, причем военным путем. Есть уже конкретные результаты, например, контроль над Черноморской акваторией, особенно в западной ее части. Также военный, огневой контроль Украины над территорией Крыма, используя дроны и ракеты. Украина сегодня вполне может достичь любой -какой точки в Крыму. На сегодняшний день удалось фундаментально изменить представление тех стран, которые действительно заинтересованы в возвращении стабильности в международную политику", — отмечает представитель ОП.

Он считает, что только после победы Украины над Россией можно рассчитывать на усиление безопасности в Европе.

"В этой войне нужно, чтобы Российская Федерация проиграла, а после этого достаточно жестки были трансграничные условия существования двух стран, безусловно, с зоной безопасности на территории РФ. Ну и, соответственно, только в этом случае мы сможем как-то выстраивать уже безопасный контур Европы в другом виде", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался об установлении полного огневого контроля над Крымом. По его словам, для оккупантов "больше нет никакой базы безопасности и ни одного полностью надежного логистического маршрута" на полуострове и на захваченных побережьях Черного и Азовского морей.

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