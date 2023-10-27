Данілов зробив заяву щодо тривалості війни України з РФ

Він наголосив, що на сьогодні переговори з країною-агресоркою РФ неможливі.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що жодних перемовин із сучасним Гітлером на прізвище Путін наша країна не проводитиме. Внаслідок цього важко спрогнозувати терміни війни.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю 24 Каналу.

"Нагадаю, що ми можемо користуватися лише тими нормативними актами, які діють на нашій території. І коли хтось використовує словосполучення "перемовини", потрібно мати на увазі, що перед ними мають відбутися певні юридичні процедури", - зазначив секретар РНБО.

Він пояснює, що насамперед президент повинен схвалити склад переговорної групи, яка має отримати відповідні директиви. Лише після цього може розпочатися процес перемовин.

"Для того, щоб відбувся рух у зворотний бік, потрібно скасувати рішення Радбезу. Однак важко уявити, хто це робитиме. Хто візьме на себе політичну відповідальність та і, зрештою, відповідальність перед Богом за все те, що скоїла ця мерзота, вбивши понад 500 українських дітей, яка вбиває наших громадян та залишає калік. Він за все це має відповідати", - переконаний Олексій Данілов.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що буде несправедливим дозволити виїзд військовозобов’язаним чоловікам за кордон за гроші, оскільки це поставить українців у нерівні умови, які залежатимуть від їхніх статків.

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