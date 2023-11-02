Путін уклав таємну угоду з ХАМАСом: на що сподівається диктатор

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що російський диктатор Володимир Путін міг укласти з бойовиками ХАМАС угоду.

Путін, імовірно, домовився з бойовиками ХАМАС про звільнення заручників російського походження в обмін на постачання зброї з РФ до Гази.

Яку вигоду диктатор вбачає в цьому пояснив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у коментарі 24 Каналу.

Подейкують, що саме через укладання цієї угоди відбувся візит бойовиків ХАМАС до Москви 26 жовтня. Однак обмін зброї на людей Путін робить не тому, що піклується про власних громадян, впевнений журналіст.

"Громадяни йому, звісно ж, не потрібні. Але йому потрібно підтримувати рівень напруженості на Ближньому Сході. Не випадково, що ХАМАС перший закордонний візит здійснив у Москву, а не в Іран, Туреччину чи інші країни. Приїхали до "старшого терористичного брата", – зазначив Ігор Яковенко.

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За словами журналіста, фінансування палестинських бойовиків відбувається з Катару, а зброю постачає Іран. Але саме Росія є головним "дахом" терористичного угруповання.

"Мовиться про зброю та про те, щоби продовжувати супротив. Тому що Путіна вкрай не влаштовує знищення ХАМАС, яким займається Ізраїль. Тому усі сили, щоб запобігти цьому, Путін зараз на це кидатиме", – переконаний журналіст.

Якщо ХАМАС потребуватиме матеріальну, дипломатичну чи військову допомогу – Росія їх забезпечить. Аби лиш війна на Близькому Сході не закінчилась зараз, а Сектор Гази не був очищеним від терористів.

Слід зазначити, що перед початком вторгнення ХАМАСу, ситуація між Ізраїлем та Сектором Гази була внормованою, наскільки це можливо. Зокрема, Єрусалим видавав дозволи на роботу палестинців у своїй країні, і вони мирно перебували в Ізраїлі.

Крім того, Ізраїль та Саудівська Аравія, які споконвіку ворогують, мали укласти певні угоди, які б змінили ситуацію на Близькому Сході.

"Ці два процеси ХАМАС своєю терористичною атакою перервав. Їм це вдалось, і Близький Схід відкинули на багато років від нормалізації. Завдання Путіна – втримати Близький Схід в цьому стані. Це єдина надія Путіна", – пояснив Яковенко.

Реакція Путіна на війну в Ізраїлі

Після початку погромів у Ізраїлі росіяни заявили, що не вважають бойовиків ХАМАС терористами. Щобільше, днями делегація ХАМАСу приїхала до Москви. Візит терористів назвали дружнім. Він став першим від початку нової війни в Секторі Гази.

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував візит. З його слів, Росія вважає за необхідне підтримувати контакти з усіма сторонами конфлікту на Близькому Сході.

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