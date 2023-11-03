Чи вдасться ЦАХАЛу повністю знищити ХАМАС: думка експерта

Армії оборони Ізраїля, найімовірніше, вдасться знищити ХАМАС, але не дуже швидко. Втім, після цього постане складне питання про те, що робити з населенням Сектора Гази, яке буде налаштоване проти Ізраїлю.

Про це розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, пише 24 Канал.

Наскільки ефективним є підхід ЦАХАЛу

Перед тим, як розпочати наземну операцію у Секторі Гази, Армія оборони Ізраїлю впродовж тижнів завдавала масованих ударів по інфраструктурі ХАМАСу. Такий підхід застосовується для мінімізації втрат серед бійців ЦАХАЛ. Жовтенко акцентував: це класична західна доктрина ведення війни.

"Те, що робив Ізраїль після 7 жовтня впродовж наступних трьох тижнів до початку наземної фази їхньої операції проти ХАМАС, – це те, як ми могли б воювати, планувати наші операції, якби в нас було достатньо далекобійних ракетно-артилерійських систем і сучасна авіація", – каже військовий експерт.

Таким типом зброї ізраїльтяни намагались дістати абсолютно все, що тільки можна дістати. Лише після цього, підкреслює Жовтенко, вони наважилися на поступове та обережне розгортання наземної операції.

Як зауважує експерт, Ізраїль прагне повністю знищити ХАМАС як політичну та військову одиницю. Найімовірніше, ЦАХАЛ вдасться цього досягти, але про дуже швидке досягнення мети не мовиться. За словами ізраїльських генералів, операція може тривати щонайменше 3-4 місяці. Щобільше, можуть активізовуватися такі гравці, як Іран та інші, і це, безумовно, ускладнюватиме процес.

"Але залишаються проблеми стратегічного рівня. Політичне керівництво не має чіткого розуміння, яким має бути фінал цієї операції. Зокрема, що робити із Сектором Гази, населення якого буде вочевидь налаштоване проти Ізраїлю, що може підготувати ґрунт для ХАМАС 2.0", – каже Жовтенко.

Потенційне рішення – розміщення там міжнародного миротворчого контингенту. Але поки невідомо, чи підуть на це країни арабського світу.

Нагадаємо, ізраїльські військові перебувають у місті Газа та оточують його з кількох напрямків.

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