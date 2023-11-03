Може літати і їздити: в Індії розробили унікальний дрон (відео)

В Індії розробили дрон, який об'єднує в собі можливості безпілотного літального апарата та мобільного робота.

Про це пише The Indian Express.

Як зазначається, ці пристрої отримали назву Rooster. Вони розроблені у співпраці між хайдарабадською компанією Brane Services та індійською армією з використанням технічної підтримки Університету.

"Роботи Rooster оснащені системою GPS. Вони можуть літати, подібно до безпілотників, та пересуватися землею, маючи можливість котитися. Такий підхід надає їм значну перевагу проти інших типів безпілотних апаратів, таких як квадрокоптери", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, один такий контролер може управляти трьома Rooster, а дальність їхньої дії становить 400 метрів для кожного пристрою.

"Основна перевага цих роботів полягає у їх здатності збирати важливу розвідувальну інформацію та вести спостереження в різних умовах, включно з міськими районами, густими лісами та гірськими теренами. Ця техніка може виявитися особливо корисною в регіонах, де доступність та мобільність важливі для військових операцій", - вказано у повідомленні.

В Індії розробили дрон, який може одночасно їздити і літати

Нагадаємо, окупанти застосовують на фронті видозмінені та удосконалені дрони "Ланцет", "і це завжди додатковий фактор ризику".

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