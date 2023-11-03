Житомир залишився без води: у чому річ

Споживачів просять виявити розуміння через непередбачувану ситуацію.
Мешканці Житомира залишилися без водопостачання. Це сталося внаслідок аварії.
Про це повідомляє комунальне підприємство "Житомирводоканал".
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Як повідомили у КП, вийшов із ладу каналізаційний колектор. Саме ним стоки з усього міста транспортуються до очисних споруд.
"Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, мусимо з 15:00 призупинити водопостачання міста", – констатували у "Житомирводоканалі".
Прорив буде ліквідовано якомога оперативніше. Споживачів просять набратися терпіння, фахівці докладають усіх можливих зусиль.
Нагадаємо, Україна вже має важливі результати у подоланні наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, зокрема запрацювала перша нитка водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве".
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