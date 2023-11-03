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Житомир залишився без води: у чому річ

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Житомир залишився без води: у чому річ

Аварія на каналізаційному колекторі у Житомирі / Фото "Житомирводоканал"

Споживачів просять виявити розуміння через непередбачувану ситуацію.

Мешканці Житомира залишилися без водопостачання. Це сталося внаслідок аварії.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Житомирводоканал".

Деталі

Як повідомили у КП, вийшов із ладу каналізаційний колектор. Саме ним стоки з усього міста транспортуються до очисних споруд.

"Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, мусимо з 15:00 призупинити водопостачання міста", – констатували у "Житомирводоканалі".

Прорив буде ліквідовано якомога оперативніше. Споживачів просять набратися терпіння, фахівці докладають усіх можливих зусиль.

Нагадаємо, Україна вже має важливі результати у подоланні наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, зокрема запрацювала перша нитка водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве".

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Дата публікації
Перегляди
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