Житомир залишився без води: у чому річ

Мешканці Житомира залишилися без водопостачання. Це сталося внаслідок аварії.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Житомирводоканал".

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Як повідомили у КП, вийшов із ладу каналізаційний колектор. Саме ним стоки з усього міста транспортуються до очисних споруд.

"Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, мусимо з 15:00 призупинити водопостачання міста", – констатували у "Житомирводоканалі".

Прорив буде ліквідовано якомога оперативніше. Споживачів просять набратися терпіння, фахівці докладають усіх можливих зусиль.

Нагадаємо, Україна вже має важливі результати у подоланні наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, зокрема запрацювала перша нитка водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве".

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