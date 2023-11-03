"Російська військова машина тільки розігрівається": Берлінська про війну дронів та проблеми України

Відома українська волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська проаналізувала війну дронів в Україні. Вона зазначила, що зараз "російська військова машина тільки розігрівається".

Про це вона сказала в інтерв'ю ютуб-каналу "Пряма червона"

"Ми не можемо говорити суто про дрони, як технології у вакуумі. Це - взаємопов'язані речі із РЕБ, розвідкою, іншими системами. Про це потрібно говорити в комплексі. Ми великою мірою воюємо з дзеркалом в плані технорлогій та винаходів. Багато рішень ідентичні або дуже схожі", - зазначила вона.

Берлінська наголосила, що росіянам вдалось локалізувати виробництво "Шахедів", FPV-дронів та РЕБів.

"Якщо ми говоримо про локалізацію виробництва, то як на мене, у них це поставлено краще, бо вони зуміли зараз локалізувати виробництво "Шахедів". Вони максимально локалізують виробництво FPV-дронів. У них добре поставлена робота по так званому "окопному РЕБу", РЕБу для техніки. Оскільки ми працюємо дронами по техніці, вони почали виробляти серійно РЕБ, який ставиться на той самий танк чи БМП. Російська військова машина тільки розігрівається, санкції належним чином не спрацювали. Перекрити ланцюжки поставок, технологій належним чином не вдалось", - наголосила волонтерка.

Марія Берлінська додала, що Україні в таких умовах потрібно постійно шукати способів протистояти цьому.

"Нам потрібно постійно шукати контрзаходи, виходити з позиції, що це неможливо витягнути на волонтерських плечах. Має бути залученість влади, але не може триматись на Мінцифрі. Це має бути пріоритетом державної оборонної політики", - наголосила вона.

Нагадаємо, розвідка Британії оцінила ситуацію на фронті.

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