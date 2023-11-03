"Динамо" проти "Шахтаря": стали відомі стартові склади на Класичне

Поєдинок грандів українського футболу розпочнеться о 17:00.
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оголосили стартові склади на матч 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), який сьогодні, 3 листопада, відбудеться на столичному стадіоні імені Лобановського.
"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак, Шепелєв, Бражко, Шапаренко, Волошин, Беніто, Караваєв
"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Судаков, Невертон, Криськів, Зубков, Сікан
Початок гри – о 17:00. На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".
Наразі "біло-сині" з 16 очками посідають сьому позицію у турнірній таблиці УПЛ, але команда Мірчі Луческу має три гри в запасі.
"Гірники" з 21 балом розташовуються на четвертій сходинці в чемпіонаті України та зберігають два поєдинки в запасі.
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