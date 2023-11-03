"Динамо" против "Шахтера": стали известны стартовые составы на Классическое

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на матч 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ), который сегодня, 3 ноября, состоится на столичном стадионе имени Лобановского.

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Бражко, Шапаренко, Волошин, Бенито, Караваев

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Судаков, Невертон, Крыськив, Зубков, Сикан

Начало игры – в 17:00. На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

Сейчас "бело-синие" с 16 очками занимают седьмую позицию в турнирной таблице УПЛ, но у команды Мирчи Луческу есть три игры в запасе.

"Горняки" с 21 баллом располагаются на четвертой строчке в чемпионате Украины и сохраняют два поединка в запасе.

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