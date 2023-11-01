Динамо – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч УПЛ

В пятницу, 3 ноября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в центральном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Украинское "Классическое" состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 17:00.

Сейчас "бело-синие" с 16 очками занимают седьмую позицию в турнирной таблице УПЛ, но у команды Мирчи Луческу есть три игры в запасе. "Горняки" с 21 баллом располагаются на третьей строчке в чемпионате Украины и сохраняют два поединка в запасе.

В предыдущем туре "Динамо" в меньшинстве не сумело обыграть "Колос" (1:1), тогда как матч "Шахтера" против "Черноморца" был перенесен на неопределенный срок из-за участия донецкого клуба в Лиге чемпионов.

Добавим, что посреди недели "оранжево-черные" сыграли четвертьфинальный поединок Кубка Украины с перволиговой "Викторией", в котором одержали разгромную победу (3:0) и вышли в полуфинал.

Матч против "Динамо" станет лишь третьим для боснийского специалиста Марино Пушича на посту главного тренера "горняков". Перед кубковой победой над "Викторией" он дебютировал в донецком клубе поражением от "Барселоны" (1:2) в Лиге чемпионов.

Где смотреть матч Динамо – Шахтер

На территории Украины поединок 13-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" можно будет посмотреть на телеканале 2+2, в том числе на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Матч грандов украинского футбола также покажет YouTube-канал FootballHub. На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Шахтер

Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,86. Ничья – 4,05. Выигрыш "Динамо" – 4,55.

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