Українців попередили про небезпечну погоду: список областей

У зв’язку з погіршенням погоди перший рівень небезпечності оголошено у 17 регіонах України.
В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища вночі та вдень 4 листопада та оголошений І рівень небезпечності.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Укргодрометцентрі опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, у ніч проти 4 листопада у західних, а вдень у центральних та південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. А в Карпатах нічний вітер буде ще дужчим – 20-25 м/с.
І рівень небезпеки оголошено у 17 регіонах України:
- Волинській,
- Рівненській,
- Львівській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Закарпатській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Кіровоградській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській областях,
- у Криму.
До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, погода в Україні відчутно зміниться від 7 листопада: переважатиме сезонна осіння погода.
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