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Українців попередили про небезпечну погоду: список областей

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Українців попередили про небезпечну погоду: список областей

Вітряна погода / Фото: Associated Press

У зв’язку з погіршенням погоди перший рівень небезпечності оголошено у 17 регіонах України.

В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища вночі та вдень 4 листопада та оголошений І рівень небезпечності.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Укргодрометцентрі опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, у ніч проти 4 листопада у західних, а вдень у центральних та південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. А в Карпатах нічний вітер буде ще дужчим – 20-25 м/с.

І рівень небезпеки оголошено у 17 регіонах України:

  • Волинській,
  • Рівненській,
  • Львівській,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Закарпатській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Кіровоградській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській областях,
  • у Криму.
Небезпечі метеорологічні явища 4 вересня – мапа / © Укргідрометцентр
Небезпечі метеорологічні явища 4 вересня – мапа / Фото: Укргідрометцентр

До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, погода в Україні відчутно зміниться від 7 листопада: переважатиме сезонна осіння погода.

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Дата публікації
Перегляди
843
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