Українців попередили про небезпечну погоду: список областей

У зв’язку з погіршенням погоди перший рівень небезпечності оголошено у 17 регіонах України.

В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища вночі та вдень 4 листопада та оголошений І рівень небезпечності.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Укргодрометцентрі опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, у ніч проти 4 листопада у західних, а вдень у центральних та південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. А в Карпатах нічний вітер буде ще дужчим – 20-25 м/с.

І рівень небезпеки оголошено у 17 регіонах України:

Волинській,

Рівненській,

Львівській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Закарпатській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській областях,

у Криму.

Небезпечі метеорологічні явища 4 вересня – мапа / Фото: Укргідрометцентр

До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, погода в Україні відчутно зміниться від 7 листопада: переважатиме сезонна осіння погода.

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