Украинцев предупредили об опасной погоде: список областей

В связи с ухудшением погоды первый уровень опасности объявлен в 17 регионах Украины.
В Украине ожидаются опасные метеорологические явления ночью и днем 4 ноября и объявлен І уровень опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Укргодрометцентре опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, в ночь на 4 ноября в западных, а днем в центральных и южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. А в Карпатах ночной ветер будет еще сильнее – 20-25 м/с.
І уровень опасности объявлен в 17 регионах Украины:
- Волынской,
- Ровенской,
- Львовской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Закарпатской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской областях,
- в Крыму.
К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине ощутимо изменится с 7 ноября: будет преобладать сезонная осенняя погода.
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