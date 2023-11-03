Украинцев предупредили об опасной погоде: список областей

В связи с ухудшением погоды первый уровень опасности объявлен в 17 регионах Украины.

В Украине ожидаются опасные метеорологические явления ночью и днем 4 ноября и объявлен І уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Укргодрометцентре опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, в ночь на 4 ноября в западных, а днем в центральных и южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. А в Карпатах ночной ветер будет еще сильнее – 20-25 м/с.

І уровень опасности объявлен в 17 регионах Украины:

Волынской,

Ровенской,

Львовской,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Закарпатской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Кировоградской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской областях,

в Крыму.

Опасные метеорологические явления 4 сентября – карта / Фото: Укргидрометцентр

К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине ощутимо изменится с 7 ноября: будет преобладать сезонная осенняя погода.

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