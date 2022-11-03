Поздравления с Днем инженерных войск Украины: проза, картинки

День инженерных войск Украины

День инженерных войск – это праздник Украины, который также отмечается ежегодно 3 ноября.

История праздника

Праздник установлен в Украине президентским указом "... учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства..." 1999 года. Разминирование и разведка позиций, строительство укреплений и мостов, создание переправ и неприступных линий обороны – вся задача инженеров ВСУ.

Картинки и открытки для поздравления

Поздравления с Днем инженерных войск

Сегодня, в День инженерных войск, мы славим особых военных, их мужество и смекалку, которые уже не раз послужили Украине в решающий момент! Сегодня я хочу пожелать всем чинам в инженерных войсках всего лучшего, а одному особому парню, талантливому и доброму – большой любви и быстрого возвращения домой, ведь инженер, он и в мирной жизни понадобится!

***

Ты служишь в войсках особого рода, сочетая гениальный ум и отвагу, а также, конечно же, хороший нрав с которым всегда на хорошем счету у сослуживцев и начальства! Поздравляю с Днем инженерных войск! Пусть твои концепции всегда будут к месту!

***

Каждый, хоть раз испытавший страх, знает, что это такое. Каждый, кто служит в инженерных войсках, готовится победить страх – ибо что такое служба, как не победа над страхом? Желаю столько любви, дружбы и уважения, чтобы страх никогда не возникал в сердце мужчин самой мужественной части украинских Вооруженных Сил.

***

Ты служишь в войсках особого рода, сочетая гениальный ум и отвагу, а также, конечно же, хороший нрав с которым всегда на хорошем счету у сослуживцев и начальства! Поздравляю с Днем инженерных войск! Пусть твои концепции всегда будут к месту!