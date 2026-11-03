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Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5438
Время на прочтение
1 мин

Поздравление с Днем инженерных войск Украины: проза, картинки

ТСН.ua подготовил для вас поздравление с Днем инженерных войск Украины.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Поздравления с Днем инженерных войск Украины: проза, картинки

Поздравление с Днем инженерных войск Украины: проза, картинки / © defence-ua.com

День инженерных войск Украины

День инженерных войск — это праздник Украины, который также отмечается ежегодно 3 ноября.

История праздника

Праздник установлен в Украине президентским указом «…учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства…» в 1999 году. Разминирование и разведка позиций, строительство укреплений и мостов, создание переправ и неприступных линий обороны — вся задача инженеров ВСУ.

Картинки и открытки для приветствия

Поздравления с Днем инженерных войск

Поздравляю с Днем инженерных войск Украины! Желаю крепкого здоровья, выдержки, сил и уверенности в каждом решении. Пусть профессиональные навыки помогают одолевать самые сложные задачи, собратья всегда будут надежной опорой, а каждый день приближает к победе. Желаю безопасной службы, Божьей защиты и скорейшего возвращения домой с миром!

***

С Днем инженерных войск! Ваша служба требует точности, мужества, ответственности и высокого мастерства. Спасибо за вашу важную работу, благодаря которой военные подразделения могут продвигаться вперед, преодолевать препятствия и защищать Украину. Желаю крепкого здоровья, надежных собратьев, успешного выполнения задач и мирного неба над родной землей!

***

Поздравляю с Днем инженерных войск! Желаю силы духа, несокрушимости, профессиональных успехов и надежного плеча рядом. Пусть каждая задача завершается успешно, опасность обходит стороной, а дома всегда ждут любящие родные. Мира, победы и счастливого возвращения в мирную жизнь!

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