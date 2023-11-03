Німеччина готова підтримувати Україну до 2032 року - генерал

В німецькому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року.
Німеччина налаштована і надалі надавати Україні військову допомогу. Там кажуть, що розтягнутися вона може на десятиліття.
Про це в інтерв’ю газетам Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten розповів генерал-майор, керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг, пише "Європейська правда".
За його словами, після початку війни на Близькому сході для Німеччини пріоритетне завдання не змінилося - країна підтримує Україну так само як і Ізраїль. Проте початкова ситуація у двох державах відрізняється.
"Українські збройні сили тільки починають модернізуватися. Армія Ізраїлю добре оснащена, добре навчена і готова з дня на день вести війну. Економічні можливості України та Ізраїлю також абсолютно різні. Крім того, природа війни відрізняється", – пояснив Крістіан Фройдінг.
Він також додав, що якщо початку повномасштабного вторгнення РФ йшлося переважно про ситуативну підтримку, то зараз йде планування на довгострокову перспективу.
"Разом з Україною та нашими партнерами ми говоримо про те, як мають виглядати майбутні українські збройні сили. Зрозуміло одне: військова підтримка України – це завдання до кінця десятиліття і далі. У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість", – наголосив генерал.
Окремо він сказав, що “боротьба за свободу - не має терміну придатності”.
Нагадаємо, що Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні.
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