Німеччина готова підтримувати Україну до 2032 року - генерал

В німецькому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року.

Німеччина налаштована і надалі надавати Україні військову допомогу. Там кажуть, що розтягнутися вона може на десятиліття.

Про це в інтерв’ю газетам Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten розповів генерал-майор, керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг, пише "Європейська правда".

За його словами, після початку війни на Близькому сході для Німеччини пріоритетне завдання не змінилося - країна підтримує Україну так само як і Ізраїль. Проте початкова ситуація у двох державах відрізняється.

"Українські збройні сили тільки починають модернізуватися. Армія Ізраїлю добре оснащена, добре навчена і готова з дня на день вести війну. Економічні можливості України та Ізраїлю також абсолютно різні. Крім того, природа війни відрізняється", – пояснив Крістіан Фройдінг.

Він також додав, що якщо початку повномасштабного вторгнення РФ йшлося переважно про ситуативну підтримку, то зараз йде планування на довгострокову перспективу.

"Разом з Україною та нашими партнерами ми говоримо про те, як мають виглядати майбутні українські збройні сили. Зрозуміло одне: військова підтримка України – це завдання до кінця десятиліття і далі. У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість", – наголосив генерал.

Окремо він сказав, що “боротьба за свободу - не має терміну придатності”.

Нагадаємо, що Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні.

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