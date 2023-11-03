Германия готова поддерживать Украину до 2032 года – генерал

В немецком бюджетном планировании уже предусмотрены средства до 2032 года.

Германия настроена и дальше оказывать Украине военную помощь. Там говорят, что растянуться она может на десятилетие.

Об этом в интервью газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten рассказал генерал-майор, руководитель Специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг, пишет "Европейская правда".

По его словам, после начала войны на Ближнем Востоке для Германии приоритетная задача не изменилась – страна поддерживает Украину так же, как и Израиль. Однако начальная ситуация в двух государствах отличается.

"Украинские вооруженные силы только начинают модернизироваться. Армия Израиля хорошо оснащена, хорошо обучена и готова со дня на день вести войну. Экономические возможности Украины и Израиля также совершенно разные. Кроме того, природа войны отличается", – объяснил Кристиан Фрейдинг.

Он также добавил, что если в начале полномасштабного вторжения РФ речь шла преимущественно о ситуативной поддержке, то сейчас идет планирование на долгосрочную перспективу.

"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы говорим о том, как должны выглядеть будущие украинские вооруженные силы. Понятно одно: военная поддержка Украины – это задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже предусмотрены средства к 2032 году, что свидетельствует о нашей решительность", – подчеркнул генерал.

Отдельно он сказал, что у "борьба за свободу — нет срока годности".

Напомним, что Германия передала очередную партию военной помощи Украине.

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