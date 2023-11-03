В Україні різко зміниться погода: прогноз на вихідні, 4-5 листопада

До України йде незначне похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Завтра, 4 листопада, атмосферний фронт принесе вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Пройдуть помірні дощі.

Похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

"На решті території - схід, південь, Полтавщина, Дніпро та Кропивницький із районами - без опадів", - зазначила вона.

Однак очікується сильний вітер південних напрямків.

Температура повітря в суботу передбачається +14+19 градусів, на півдні +20+25 градусів, на північному сході +10+13 градусів.

У неділю, 5 листопада, дощі найбільш ймовірні у західних областях України. На решті території без опадів.

Температура повітря 5 листопада протягом дня +14+19, на півдні +19+22 градуси.

Погода у Києві

У Києві 4 листопада йтиме дощ, очікується сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря близько +14 градусів.

"5 листопада, у неділю, киянам можна і варто вибиратися з домівок - дощ припиниться, температура повітря підскочить аж до +17 градусів. Хоча залишиться рвучкий вітер південного походження", - написала Діденко.

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