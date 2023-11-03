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Андрій Юсов оцінив наступальні можливості росіян на фронті

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Андрій Юсов оцінив наступальні можливості росіян на фронті

Російська армія. / Фото: Associated Press

Окупантам під силу наразі точкові наступальні операції.

Сили та засоби, що наразі наявні у російських окупантів, можуть дозволити проводити точкові наступальні дії по окремих напрямках - як у районі Авдіївки та на Лимано-Куп'янській осі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"З тими силами і засобами, якими станом на зараз оперує Росія, подібного масштабу дії, які ми бачимо в районі Авдіївки, можливі", прокоментував Юсов здатність російських загарбників готувати чергову велику наступальну операцію, на кшталт атаки на Авдіївку.

За його словами, йдеться про точкові операції на окремих напрямках.

"Ось це те, що зараз може зробити агресор", - наголосив представник ГУР.

Щодо можливих ознак підготовки військ РФ до подібних наступальних дій Юсов зазначив, що українська розвідка уважно стежить за можливим розвитком ситуації, за кадровим потенціалом та іншими можливостями російських інтервентів.

Як повідомлялося, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про плани ворога біля міста. За його словами, Російські війська планують захопити Авдіївський коксохімічний завод і це їхня нова ціль на тлі відсутності успіхів на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
691
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