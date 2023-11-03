Чи веде Україна таємні перемовини з РФ: відповідь Кулеби

В Україні на сьогодні не бачать підстав для можливості переговорів з РФ

Київ не веде жодних таємних переговорів з країною-агресоркою Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF.

На запитання модераторки, чи не веде Україна переговорів з РФ "за зачиненими дверима", очільник МЗС коротко відповів: "Ні".

Як зазначив Кулеба, "доки РФ не піде геть з України - немає сенсу вести жодні переговори".

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"Якщо перекладати з дипломатичної на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", - сказав Кулеба.

Чи передасть Німеччина ракети Taurus Україні

Кулеба також розповів, що питання щодо надання ракет великої дальності Taurus, які Україна просить ФРН передати ще від весни, "потребує часу".

"Україна відбудувала довірливі відносини з партнерами, отже, їм не варто турбуватися, що надана зброя буде використана не так, як вони про це просять", - додав він.

Крім того, за його словами, у Києві не відчувають зниження підтримки з боку західних партнерів. Водночас каже, що через війну на Близькому сході до війни в Україні знизилася медійна увага.

У РФ знову заговорили про перемовини

Тим часом міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу декілька днів тому заявив, що РФ нібито готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні" та про подальше "співіснування" із Заходом.

Ще раніше про необхідність переговорів заявляв очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

Самопроголошений президент Білорусі та соратник диктатора Володимира Путіна Олександр Лукашенко наприкінці жовтня також закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів.

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