Чому росіяни малюють на аеродромах літаки: у ГУР відповіли

РФ намагається бути обережною щодо розташування сил та засобів на окупованому півострові.

Російський президент Володимир Путін заявив, що ворожа авіація буде патрулювати акваторію Чорного моря з "Кинджалами". Зокрема, їх можуть розмістити їх у Криму.

Яка мета такої заяви диктатора, розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

Юсов зазначив, що йдеться саме про МіГ-31К.

"Оснащені "Кинджали" в акваторії Чорного моря вже були, і українська територія в зоні ураження теж уже була. Тобто для нас тут жодної новини немає. Це розраховано на підвищення певного градусу напруження і шантажу, передусім - на аудиторію Заходу, Європейського Союзу і країн-членів НАТО", - зазначає представник ГУР.

Попри це, з огляду на останні події, РФ намагається бути обережною щодо розташування сил та засобів на окупованому півострові.

Окупанти малюють на аеродромах літаки

Андій Юсов зазначив, що намалювати на аеродромах можна "будь-що".

"Це або конкурс армійського малюнку, який триває там по летовищах агресора, або такий справді дешевий спосіб ввести в оману українську розвідку, аеророзвідку, космічну розвідку. Втім, звичайно, це жодного ефекту не має", - каже Юсов.

Раніше ми повідомляли, що росіяни почали використовувати під час атак по Україні новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53".

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