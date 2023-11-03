Почему россияне рисуют на аэродромах самолеты: в ГУР ответили

РФ пытается быть осторожной по поводу расположения сил и средств на оккупированном полуострове.

Российский президент Владимир Путин заявил, что вражеская авиация будет патрулировать акваторию Черного моря с "Кинжалами". В частности, их могут разместить в Крыму.

Какая цель такого заявления диктатора, рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

Юсов отметил, что речь идет именно о МиГ-31К.

"Основленные "Кинжалы" в акватории Черного моря уже были, и украинская территория в зоне поражения тоже уже была. То есть для нас здесь никакой новости нет. Это рассчитано на повышение определенного градуса напряжения и шантажа, прежде всего — на аудиторию Запада, Европейского Союза и стран -членов НАТО", — отмечает представитель ГУР.

Несмотря на это, учитывая последние события, РФ пытается быть осторожной по поводу расположения сил и средств на оккупированном полуострове.

Оккупанты рисуют на аэродромах самолеты

Андрей Юсов отметил, что нарисовать на аэродромах можно "во что бы то ни стало".

"Это либо конкурс армейского рисунка, который продолжается там по аэропортам агрессора, либо такой действительно дешевый способ ввести в заблуждение украинскую разведку, аэроразведку, космическую разведку. Впрочем, конечно, это никакого эффекта не имеет", — говорит Юсов.

Ранее мы сообщали, что россияне начали использовать при атаке по Украине новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53".

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