Российские официальные лица риторически сигнализировали о поддержке борьбы с антисемитскими акциями.

В Российской Федерации могут добиваться ограниченного наказания за антисемитские беспорядки в Махачкале в Республике Дагестан. Ведь власти опасаются недовольства Кремля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские чиновники, похоже, пытаются применить ограниченные наказания за антисемитские беспорядки 29 октября в Республике Дагестан, несколько чиновников и российские государственные СМИ назвали "погромами", — говорится в сообщении.

Американские аналитики отмечают, что в РФ были арестованы 15 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Также был уволен местный чиновник-участник протестов. Между тем глава Дагестанской Республики отметил, что наказание ждет только инициаторов погрома и тех, кто непосредственно посягнул на жизнь правоохранителей.

Спикер Кремля Дмитрий Песков поддержал позицию главы Дагестана по поводу наказания участников беспорядков. В свою очередь, некоторые россияне раскритиковали снисходительное отношение к протестующим.

Тем временем спикер российского МИД Мария Захарова критически высказалась о предупреждении израильских властей относительно поездок на Северный Кавказ. По ее словам, якобы подобные действия являются "антироссийскими" и что власти РФ достаточно отреагировали на события в Дагестане.

Аналитики считают, что российское руководство избегает более широких наказаний, поскольку опасается навлечь на себя недовольство Кремля.

Российские официальные лица риторически сигнализировали о поддержке борьбы с антисемитскими акциями после беспорядков 29 октября, но, вероятно, не смогли убедить национальные и международные группы в способности России защитить евреев в России, — говорится в отчете ISW.

Как сообщалось, у диктатора РФ Владимира Путина прокомментировали погром в Махачкале. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что беспорядки в аэропорту являются следствием "действий извне".

Напомним, 29 октября местные жители прорвались в аэропорт Махачкалы. Они выкрикивали антисемитские лозунги и намеревались обыскать пассажиров рейса, который должен был прилететь из Тель-Авива.

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