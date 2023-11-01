Операция "Махачкала": как Путин возрождает антисемитизм и почему обвиняет Запад

Уродливые сцены в аэропорту Махачкалы в российском Дагестане, где толпа прорвалась через терминал и вышла на взлетно-посадочную полосу в поисках выходивших из самолета из Израиля евреев, могут свидетельствовать о том, что Владимир Путин начинает терять свою железную хватку в Российской Федерации.

Об этом пишет UnHerd.

Видеозаписи протестующих, угрожающие не только общественности, но и забрасывающие ракетами полицию, быстро распространяются в российских социальных сетях, напоминая о хаотичном насилии, предшествовавшем революции 1917 года.

На самом же деле путинский режим не просто терпит, но и поощряет насилие против меньшинств, чтобы оправдать собственные войны и попытку создать более гармоничное российское общество.

Россия и "ореол народного единства"

Погром в Махачкале, хотя он был незапланирован и, возможно, даже нежелателен, легко переписывается, чтобы соответствовать нарративу, в котором Россия постоянно находится под угрозой вторжения извне.

В мире официальной пропаганды Россия является процветающей "многонациональной" страной, где миллионы мусульман, коренных народов и даже евреев счастливо живут бок о бок друг с другом под флагом общей "русскости".

На следующее утро после насилия в Махачкале российские школьники получили обязательный урок патриотизма в рамках подготовки ко Дню народного единства 4 ноября. Видеоролики и слайд-шоу, подготовленные государством и показанные в классах по всей стране, изображали лучистые карикатуры на национальные меньшинства России, живущие в согласии и гармонии.

Скриншот/росЗМП Life.ru

Фото: росЗМП Life.ru

Такие праздничные материалы вряд ли новые для России: путинский режим просто следует изображения расовой гармонии советских времен. В России гражданам снова и снова говорят, что страна является образцом мирной этнической интеграции.

"Вмешательство извне"

Однако, возможно, вопреки ожиданиям, жестокий погром в Махачкале не остался без внимания государственных СМИ, редко сообщающих о политических протестах. Когда события разворачивались в воскресенье, 29 октября главные новостные службы и связанные с государством пользователи социальных сетей сообщали новости и даже делились тревожными видеозаписями с места событий.

Если государство и было озабочено тем, что распространение безудержного насилия может проявить более глубокую нестабильность, то его тревога была хорошо скрыта. Действительно, государственные пропагандистские органы, казалось, наслаждались сообщениями об ужасающих подробностях арестов и ранений в потоке историй в течение следующих 24 часов.

К понедельнику, 30 октября, высшие политические представители государства добавили этой истории новую динамику. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил насилие "вмешательством извне... учитывая распространение кадров, показывающих ужас Газы — гибель детей, пожилых людей, медиков — злоумышленникам легко манипулировать ситуацией, провоцировать и подстрекать людей".

Пресссекретарь МИД РФ Мария Захарова назвала "злоумышленников" "преступным киевским режимом". В таком прочтении Россия подвергается нападению теневых сил извне; насилие внутри России должно свидетельствовать не о внутренних проблемах, а о заговоре мира против многорасовой гармонии в стране.

⚡️ М.В.#Захарова: Массовые беспорядки, произошедшие в Республике #Дагестан, являются следствием спланированной и осуществлённой извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа России.



Полностью: https://t.co/pusOA8OpIn pic.twitter.com/Q0xsNrN2rC — МИД России (@MID_RF) October 30, 2023

Антисемитская риторика Кремля

На самом деле, конечно, не оппоненты России, а самое российское государство разжигает пламя антисемитизма внутри страны. В последние годы она ввела многочисленные законы, направленные против неправославных религий.

Еврейские организации неоднократно подвергались нападениям, кульминацией которых стало изгнание теперь уже бывшего главного раввина России Пинхаса Гольдшмидта. Каналы социальных сетей основных государственных СМИ и их ведущих обвиняли в использовании антисемитского языка и тропов.

В сентябре сам Путин заявил, что "еврейский президент" Украины Владимир Зеленский находится у власти только для того, чтобы скрыть "прославление нацизма" в его стране.

Откровенно антисемитская риторика пронизывает официальный дискурс, а малейшие нарушения драконовских законов о свободе слова относительно так называемой "специальной военной операции" или поведения правительства могут привести к длительному тюремному заключению.

Путин и нарратив о сговоре Запада

Однако государство открещивается от любой ответственности. 30 октября, на следующий день после насилия в Махачкале, Путин подтвердил объяснение своих пресс-секретарей по его причинам на заседании Совета безопасности России: “Правящие элиты США и их сателлиты стоят за трагедией палестинцев и хаосом на Ближнем Востоке, конфликтом в Украине и многими другими конфликтами по всему миру”.

Доказать, что это Путин, уже ни у кого не получится.



Отныне писать нужно "мужчина, похожий на Путина".

Говорит не от себя, а то что ему написали.



Сомнения теперь будут у всех и до самых публичных похорон. pic.twitter.com/vvHrSPJHrK — ВАЖНЫЕ ВЕСТИ (@zhanoffartin) October 31, 2023

Его лицемерие настолько нагло, что кажется непонятным. Почему правительство, которое так открыто развернуло антисемитизм, возлагает вину за насилие на оппозицию?

"Россия как синоним кровопролития"

Поддержание войны, а не мира, является оптимальным для дальнейшего оправдания архиционалистического правления Путина. Ответ России на Махачкалу, по словам Путина, должен быть не в форме внутреннего опроса или внутренних реформ, а в форме внешней битвы: Россия борется на поле боя [в Украине] за наше будущее, за принципы справедливого мирового порядка, за свободу стран и народов”.

Воевать в Украине, по его словам, означает решать "будущее России, всего мира и даже будущее палестинского народа". Разрешение внутреннего конфликта, такого как антисемитское насилие в Махачкале, согласно этой верхосмотрной логике, требует ведения гораздо большей и потенциально бесконечной борьбы как против Украины, так и против США.

В этом неофашистском мире хаос и насилие, вместо того, чтобы быть опасными явлениями, угрожающими внутренней стабильности, создают энергию и единство, двигающие Россию к историческому величию (что Путин подчеркнул, засоряя свою речь в Совете Безопасности ссылками на прошлые конфликты).

Воевать, вести войну — неотъемлемая часть пути России к своей исторической судьбе: абсурдная историческая формулировка, которая означает, что насилие столь же неизбежно, сколь и желательно.

Эта позиция уже давно стала центральной частью политического дискурса при Путине. Почти два десятилетия назад, после того, как исламские боевики совершили жестокое нападение и осадили школу в Беслане, Северная Осетия, он произнес почти идентичную речь.

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БЕСЛАН 1-3 сентября 2004

Путин из танков и огнемётов

расстрелял школу и сжег 366 детей

.https://t.co/tnxZPEhimJ pic.twitter.com/2zdDhXJHrq — СЕРГІЙ МАЗУР (@flymobimir) September 1, 2016

Путин утверждал, что после того, как сотни российских школьников были убиты в значительной степени благодаря неудачной спасательной операции под руководством российских сил безопасности, национальное единство было необходимо для борьбы с "жестокой и полномасштабной войной" — в этом случае "вся нация" должна была быть мобилизована для ведения войны против исламских сепаратистов в Чечне Собственная роль государства в решении кровавого насилия против собственного населения в регионе осталась без внимания.

"Единство достигается войной"

Однако для путинского государства цикл войны и мира не ограничивается настоящим. На школьном уроке патриотизма, посвященном Дню национального единства, дети узнали, что национальное единство может быть достигнуто только из-за войны.

Центральной частью урока для каждой возрастной группы является изучение истории Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, двух героев-ополченцев, возглавивших восстание против польских захватчиков в 1612 году. Российским детям рассказывают, что без насильственной борьбы с силами, стремящимися уничтожить страну, как сегодня, так и в прошлом мир невозможен.

Гражданин Кузьма Минин и князь Димитрий Пожарский



Народные Герои

Спасители Отечества

Святые отцы земли Русской pic.twitter.com/9YuOlSh2Fo — Юлия Сапронова (@usapronova) April 9, 2016

Россияне должны, по сути, быть постоянно готовыми к борьбе как акту самозащиты — даже если это означает время от времени нападать на других жителей страны.

Государство и органы пропаганды при Путине не стремятся покончить с ужасными актами, подобными тем, свидетелями которых мы стали в Махачкале. Они поощряют их, поскольку оправдывают постоянные неудачи государства в создании гармоничного общества, которое она давно обещала, но так и не смогла создать.

В конце концов, пока россияне являются свидетелями и участниками насильственного хаоса у себя дома, они могут быть уверены, что внешние враги стягивают свои силы против Москвы — и что последняя война Кремля, будь то в Чечне, Украине или где-то, не просто желанна., а неизбежной.

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