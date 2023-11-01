Священник УПЦ МП возмутил поступком на похоронах бойца ВСУ на Буковине

Этот отец всегда называл российскую агрессию "гражданской войной" и до последнего на литургии поминал главу РПЦ Кирилла.

На Буковине в селе Шебутинцы священник местной церкви отказался открыть двери к алтарю на похоронах бойца ВСУ Анатолия Харабары или даже снять покрывало с престола.

Об этом сообщил священник ПЦУ Роман Грищук, опубликовавший соответствующее видео.

Грищук рассказал, что семья Харабары знала о "ватности" сельского священника отца Петра и его принадлежности к московскому патриархату. Поэтому родные пригласили отпевать Анатолия капелланов ПЦУ.

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"Со священником было согласовано, что мы будем отпевать в храме. Но он не захотел открыть даже Царскую дверь, считая этого воина недостойным того, чтобы во время молитвы за воина была открыта дверь к алтарю, что на Буковине делается для каждого отпевающегося в храме покойника! Мотивировал он это тем, что, по его мнению, мы этого Героя можем похоронить даже под клубом", – говорится в сообщении Грищука.

Он отметил, что во время отказа о. Петр сидел на Горном месте – это символический стул-трон позади престола, символизирующий присутствие Бога. Там имеет право сесть только архиерей.

"Когда я вспомнил за архиерейское место, он все же решил открыть Царскую Дверь", — добавил о. Роман.

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Он также сообщил, что все годы войны России против Украины о. Петр вместе с матушкой не признавали наличие агрессора: "Только "гражданская война", "междоусобная брань"... До последнего на литургии поминали московского кирилла как своего "господина".

О. Роман также передал один из диалогов, который он вел с о. Петром:

– За победу Украины молитесь?

– Он есть Бог наш, наша победа, и сила, и слава!

– Вы молитесь по-украински?

– Литургию мы служим по-славянски.

- А вы же украинцы!

– Мы славяне!

К слову, ранее правоохранители задержали в Херсоне настоятеля одного из храмов УПЦ МП, который подпольно продавал оставшееся после бегства оккупантов оружие и боеприпасы.

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