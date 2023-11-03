Заворушення в Дагестані: чому Кремль уникає покарань за погроми

У Російській Федерації можуть домагатися обмеженого покарання за антисемітські заворушення в Махачкалі, що в Республіці Дагестан. Адже влада побоюється невдоволення Кремля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські чиновники, схоже, намагаються застосувати обмежені покарання за антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан, які кілька можновладців і російські державні ЗМІ назвали "погромами", - йдеться у повідомленні.

Американські аналітики наголошують, у РФ було заарештовано 15 учасників заворушень в аеропорту Махачкали. Також було звільнено місцевого чиновника-учасника протестів. Тим часом очільник Дагестанської Республіки зазначив, що покарання чекає тільки на ініціаторів погрому і тих, хто безпосередньо зазіхнув на життя правоохоронців.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтримав позицію глави Дагестану щодо покарання учасників заворушень. Своєю чергою, деякі росіяни розкритикували поблажливе ставлення до протестувальників.

Тим часом речниця російського МЗС Марія Захарова критично висловилася про попередження ізраїльської влади щодо поїздок на Північний Кавказ. З її слів, нібито подібні дії є "антиросійськими" і що влада РФ достатньо відреагувала на події в Дагестані.

Аналітики вважають, що російське керівництво уникає ширших покарань, оскільки побоюється накликати на себе невдоволення Кремля.

"Російські офіційні особи риторично сигналізували про підтримку боротьби з антисемітськими акціями після заворушень 29 жовтня, але, ймовірно, не змогли переконати національні та міжнародні групи у здатності Росії захистити євреїв у Росії", - йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося, у диктатора РФ Володимира Путіна прокоментували погром у Махачкалі. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що заворушення в аеропорту є наслідком "дій ззовні".

Нагадаємо, 29 жовтня місцеві мешканці прорвалися до аеропорту Махачкали. Вони вигукували антисемітські гасла та мали намір обшукати пасажирів рейсу, який мав прилетіти з Тель-Авіва.

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