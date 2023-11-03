У Севастополі прогримів вибух у районі ТЕЦ - ЗМІ (фото)

У Криму знову неспокійно.

Сьогодні, 3 листопада, у Севастополі у районі ТЕЦ стався вибух.

Про це повідомляє Тelegram-канал "Кримський вітер".

"О 9.30 у Севастополі навпроти ТЕЦ, ймовірно, щось вибухнуло", - йдеться у повідомленні.

За даними Тelegram-каналу, в цьому місці розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод.

Фото: Telegram / Крымский ветер

Більше подробиць про інцидент наразі немає.

Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня в районі села Оленівка у Криму пролунали вибухи, а вранці місцеві пабліки повідомили, що було атаковано російський ракетно-зенітний полк ППО, поранено 17 російських військових та пошкоджено 5 авто.

Згодом у ЗСУ повідомили, що тієї ночі вони знищили на заході Криму стратегічний об'єкт системи ППО окупантів.

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