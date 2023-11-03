У Севастополі прогримів вибух у районі ТЕЦ - ЗМІ (фото)

У Криму знову неспокійно.
Сьогодні, 3 листопада, у Севастополі у районі ТЕЦ стався вибух.
Про це повідомляє Тelegram-канал "Кримський вітер".
"О 9.30 у Севастополі навпроти ТЕЦ, ймовірно, щось вибухнуло", - йдеться у повідомленні.
За даними Тelegram-каналу, в цьому місці розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод.
Більше подробиць про інцидент наразі немає.
Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня в районі села Оленівка у Криму пролунали вибухи, а вранці місцеві пабліки повідомили, що було атаковано російський ракетно-зенітний полк ППО, поранено 17 російських військових та пошкоджено 5 авто.
Згодом у ЗСУ повідомили, що тієї ночі вони знищили на заході Криму стратегічний об'єкт системи ППО окупантів.
Читайте також: