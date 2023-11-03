Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Севастополе прогремел взрыв в районе ТЭЦ – СМИ (фото)

В Севастополе прогремел взрыв в районе ТЭЦ – СМИ (фото)

В Севастополе был слышен взрыв / Фото: pixabay.com

В Крыму снова неспокойно.

Сегодня, 3 ноября, в Севастополе в районе ТЭЦ произошел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"В 9:30 в Севастополе напротив ТЭЦ, вероятно, что-то взорвалось", — говорится в сообщении.

© Telegram / Крымский ветер
Фото: Telegram / Крымский ветер

По данным Тelegram-канала, в этом месте расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтный завод.

Больше подробностей об инциденте пока нет.

©

Напомним, в ночь на 30 октября в районе села Оленевка в Крыму раздались взрывы, а утром местные паблики сообщили, что был атакован российский ракетно-зенитный полк ПВО, ранены 17 российских военных и повреждены 5 авто.

Впоследствии в ВСУ сообщили, что в ту ночь они уничтожили на западе Крыма стратегический объект системы ПВО оккупантов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3858
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация