В Севастополе прогремел взрыв в районе ТЭЦ – СМИ (фото)

В Крыму снова неспокойно.

Сегодня, 3 ноября, в Севастополе в районе ТЭЦ произошел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"В 9:30 в Севастополе напротив ТЭЦ, вероятно, что-то взорвалось", — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Крымский ветер

По данным Тelegram-канала, в этом месте расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтный завод.

Больше подробностей об инциденте пока нет.

Напомним, в ночь на 30 октября в районе села Оленевка в Крыму раздались взрывы, а утром местные паблики сообщили, что был атакован российский ракетно-зенитный полк ПВО, ранены 17 российских военных и повреждены 5 авто.

Впоследствии в ВСУ сообщили, что в ту ночь они уничтожили на западе Крыма стратегический объект системы ПВО оккупантов.

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