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Россия заявила о налете БПЛА на Крым: детали

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Россия заявила о налете БПЛА на Крым: детали

БПЛА

В Минобороны РФ утверждают о попытке Украины устроить атаку по объектам страны-агрессора.

Россияне утверждают, что утром 2 ноября сбили шесть беспилотников самолетного типа над оккупированным Крымом.

Об этом заявило Минобороны России.

В сообщении говорится, что утром была "прекращена попытка киевского режима" устроить атаку по российским объектам с применением шести БПЛА самолетного типа.

Утверждается, что средства ПВО уничтожили один якобы украинский беспилотник над акваторией Черного моря и еще пять – перехватили над Крымом.

Напомним, утром 1 ноября российские оккупанты дважды перекрывали Крымский мост и в Севастополе звучала воздушная тревога. Пророссийские телеграм-каналы заявляли о "ракетной атаке" со стороны Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы! Крымский мост – в дыму! Шойгу в панике языком "сбивает" украинские самолеты!

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Дата публикации
Просмотры
2729
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