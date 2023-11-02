Росія заявила про наліт БПЛА на Крим: деталі

В Міноборони РФ стверджують про спробу України влаштувати атаку по об’єктах країни-агресорки.

Росіяни стверджують, що вранці 2 листопада збили шість безпілотників літакового типу над окупованим Кримом.

Про це заявило Міноборони Росії.

У повідомленні йдеться, що вранці було "припинено спробу київського режиму" влаштувати атаку по російських об’єктах із застосуванням шести БПЛА літакового типу.

Також читайте Якими є наслідки пожежі в Донецьку – супутникове фото

Стверджується, що засоби ППО знищили один начебто український безпілотник над акваторією Чорного моря і ще п’ять – перехопили над Кримом.

Нагадаємо, вранці 1 листопада російські окупанти двічі перекривали Кримський міст і в Севастополі лунала повітряна тривога. Проросійські телеграм-канали заявляли про "ракетну атаку" з боку України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи! Кримський міст - у диму! Шойгу в паніці язиком “збиває” українські літаки!

Читайте також: