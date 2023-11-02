Росія заявила про наліт БПЛА на Крим: деталі

В Міноборони РФ стверджують про спробу України влаштувати атаку по об’єктах країни-агресорки.
Росіяни стверджують, що вранці 2 листопада збили шість безпілотників літакового типу над окупованим Кримом.
Про це заявило Міноборони Росії.
У повідомленні йдеться, що вранці було "припинено спробу київського режиму" влаштувати атаку по російських об’єктах із застосуванням шести БПЛА літакового типу.
Стверджується, що засоби ППО знищили один начебто український безпілотник над акваторією Чорного моря і ще п’ять – перехопили над Кримом.
Нагадаємо, вранці 1 листопада російські окупанти двічі перекривали Кримський міст і в Севастополі лунала повітряна тривога. Проросійські телеграм-канали заявляли про "ракетну атаку" з боку України.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи! Кримський міст - у диму! Шойгу в паніці язиком “збиває” українські літаки!
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