"Побьет его": легендарный Майк Тайсон спрогнозировал победителя поединка Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон сделал прогноз на предстоящий бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IB Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

57-летний американец уверен, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира завершится победой "Цыганского короля".

На мнение "Железного Майка" касательно этого не повлияло даже неубедительное выступление британского боксера в недавнем бою с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Фьюри победит Усика. Да, он побьет его. Послушайте, для Нганну это был первый поединок в профессионалах. Он сражался против самого большого супертяжеловеса, который когда-либо жил, и отправил его на канвас. Нганну устроил с ним битву не на жизнь, а на смерть", – цитирует Тайсона издание Metro.

Напомним, в ночь на 29 октября Фьюри победил Нганну в поединке, который состоялся в саудовском Эр-Рияде. В третьем раунде "Цыганский король" побывал в нокдауне, но сумел подняться с канваса и в итоге одолел представителя ММА раздельным решением судей.

В следующем поединке Усик и Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 29 сентября стало известно, что украинец и британец подписали контракт на бой, который состоится в Саудовской Аравии. Ожидалось, что боксеры сойдутся в ринге уже 23 декабря этого года, но из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против Нганну, битву за "абсолюта" перенесли на февраль 2024-го.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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