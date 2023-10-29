Дальше бой с Усиком: Фьюри побывал в нокдауне, но победил Нганну (видео)

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Регламентом боя было предусмотрено 10 раундов по классическим правилам бокса. Соперники прошли всю дистанцию – "Цыганский король" одержал победу раздельным решением судей.

Поединок начался очень живо. Нганну, для которого это был дебют в профессиональном боксе, смело и в то же время сосредоточенно атаковал, тогда как Фьюри пытался попадать с дистанции.

Несмотря на работу Тайсона первым номером, камеруно-французский боец постоянно отвечал своими ударами и в третьем раунде на контратаке пробил Фьюри в голову, свалив того на канвас ринга. Впрочем, "Цыганский король" поднялся из нокдауна и продолжил поединок.

NGANNOU JUST DROPPED TYSON FURY



pic.twitter.com/q5WeZvXOCG — ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ (@TheArtOfWar6) October 28, 2023

В дальнейшем Фьюри действовал осторожнее, забирал раунды по очкам, но особо не старался нокаутировать своего оппонента. В итоге судьи раздельным решением отдали британцу победу – 94:95, 96:93, 95:94.

TYSON FURY HAS DEFEATED FRANCIS NGANNOU BY SPLIT DECISION!!!



95-94 Francis Ngannou



96-93 Tyson Fury



95-94 Tyson Fury#BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou pic.twitter.com/FKJTFJuAZn — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 28, 2023

За победу над Нганну британец получил специальный пояс WBC, созданный именно для триумфатора этого поединка. В то же время обычный титул WBC, принадлежащий Фьюри, на кону не стоял.

Отметим, что следующий бой "Цыганский король" должен провести против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика. Объединенный поединок состоится в Саудовской Аравии. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге уже 23 декабря этого года, однако официально дата их битвы еще не была оглашена.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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