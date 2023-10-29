Россиянам кажется: якобы сбили 36 "украинских беспилотников" в Крыму

Ночью 29 октября 2023 года якобы пресечена попытка «киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа» по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Очередными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы : очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.