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Россиянам кажется: якобы сбили 36 "украинских беспилотников" в Крыму

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Россиянам кажется: якобы сбили 36 "украинских беспилотников" в Крыму

Россияне утверждают, что уничтожают "украинские" дроны / Фото: ТСН.ua

Во временно оккупированном Крыму – неспокойно.

Ночью 29 октября 2023 года якобы пресечена попытка «киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа» по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Очередными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы : очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе.

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Дата публикации
Просмотры
100
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