Росіянам ввижається: нібито збили аж 36 "українських безпілотників" в Криму

Вночі 29 жовтня 2023 року нібито припинено спробу «київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу» по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це інформує Міністерство оборони Росії.

«Черговими засобами «ППО» знищено 36 «українських безпілотних літальних» апаратів над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляють про звуки безпілотників та стрілянину.

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