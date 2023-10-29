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Низці областей загрожують ворожі ударні безпілотники: працює ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Низці областей загрожують ворожі ударні безпілотники: працює ППО

Україну атакують ворожі безпілотники / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про те, що у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях є загроза ударних БпЛА. 

У відповідних областях оголошена повітряна тривога. 

Тому перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Моніторингові канали повідомляють, що на Миколаївщині працює ППО: шахіди мінусуються. 

"Сили ППО працюють.  Не рекламуйте їх роботу, не допомагайте ворогу", - повідомляють Сили оборони Півдня. 

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляють про звуки безпілотників та стрілянину.

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