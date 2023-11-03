Ведет ли Украина тайные переговоры с РФ: ответ Кулебы

В Украине на сегодняшний день не видят оснований для возможности переговоров с РФ

Киев не ведет никаких тайных переговоров со страной-агрессорской Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире утренней программы телеканала ZDF.

На вопрос модератора, не ведет ли Украина переговоры с РФ "за закрытыми дверями", глава МИД коротко ответил: "Нет".

Как отметил Кулеба, "пока РФ не уйдет из Украины — нет смысла вести никакие переговоры".

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"Если переводить с дипломатической на обычную, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести переговоры", — сказал Кулеба.

Передаст ли Германия ракеты Taurus Украине

Кулеба также рассказал, что вопрос о предоставлении ракет большой дальности Taurus, которые Украина просит ФРГ передать еще с весны, "потребует времени".

"Украина отстроила доверительные отношения с партнерами, следовательно, им не стоит беспокоиться, что оружие будет использовано не так, как они об этом просят", — добавил он.

Кроме того, по его словам, в Киеве не ощущают понижения поддержки со стороны западных партнеров. В то же время говорит, что из-за войны войны на Ближнем Востоке к войне в Украине снизилось медийное внимание.

В РФ снова заговорили о переговорах

Между тем, министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу несколько дней назад заявил, что РФ якобы готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине " и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом.

Еще раньше о необходимости переговоров заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Самопровозглашенный президент Беларуси и соратник диктатора Владимира Путина Александр Лукашенко в конце октября также призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

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